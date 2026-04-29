Cognizant va racheter Astreya pour environ 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn et Natalia Bueno Rebolledo

Cognizant Technology CTSH.O a accepté d'acquérir Astreya, un fournisseur de services informatiques et de technologies spécialisé dans les infrastructures d'IA et les services de centres de données, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 600 millions de dollars, a déclaré la société à Reuters.

Cette opération devrait renforcer les capacités de Cognizant en matière d'infrastructures d'IA, alors que les entreprises augmentent leurs dépenses dans cette technologie qui est en train de transformer les secteurs d'activité.

La transaction, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026 sous réserve des autorisations réglementaires, devrait être annoncée mercredi.

Cognizant a tiré profit de l'accélération de l'intégration de l'IA et de l'automatisation par ses clients professionnels, à mesure que ceux-ci migrent leurs charges de travail vers le cloud. La société a renforcé ses partenariats avec Microsoft

MSFT.O et la start-up spécialisée en IA Anthropic afin de garder une longueur d'avance sur ses concurrents dans un secteur hautement concurrentiel.

"En acquérant Astreya, ses outils d'IA propriétaires et sa plateforme d'infrastructure de niveau production, qui viennent compléter la pile de développement d'IA de Cognizant, nous serons encore mieux placés pour aider nos clients à concevoir leurs systèmes d'IA basés sur une plateforme et à les déployer à grande échelle", a déclaré le directeur général Ravi Kumar S.

L'accord avec Astreya s'inscrit dans une série récente d'acquisitions visant à renforcer l'activité IA de Cognizant. La société a racheté la société de conseil en technologie 3Cloud en janvier afin d'étendre ses capacités Microsoft Azure et a acquis la société d'ingénierie numérique Belcan en 2024 pour près de 1,3 milliard de dollars.

Fondée en 2001, Astreya gère depuis près d'une décennie l'infrastructure de centres de données, les environnements de laboratoires d'IA et les réseaux d'entreprise de six des sept grandes entreprises technologiques, surnommées les "Magnificent Seven".

Cognizant, dont la valeur est estimée à 26 milliards de dollars, a perdu plus d'un tiers de sa valeur boursière cette année, plombée par des perspectives de demande faibles pour les services informatiques et des craintes de déflation liées à l'IA.