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Cognizant recule après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires décevantes
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 17:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

29 avril - ** Le titrede la société de conseil en informatiqueCognizant CTSH.O reculede 1,7 % à54,22 dollars après que la société a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations , invoquant la prudence des clients en matière de dépenses informatiques dans un contexte d'incertitude macroéconomique

** La société prévoitun chiffre d'affaires au deuxième trimestre compris entre 5,45 et 5,52 milliards de dollars, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 5,56 milliards de dollars - données LSEG

**La société revoit égalementà la baisse ses prévisionsde chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

** CTSH annonce le "Projet Leap", une initiative visant à accélérer sa transition vers l'IA et à réaliser des économies de 200 à 300 millions de dollars d'ici 2026, mais qui entraînera des frais de restructuration pouvant atteindre 320 millions de dollars

** Sur 31 analystes, 14 recommandent d'"acheter" CTSH, 17 de "conserver"; le cours cible médian est de 83 $ - données LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse d'environ 34,7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 4,1 % pour le S&P 500 .SPX

Valeurs associées

COGNIZANT TECH SO-A
54,7000 USD NASDAQ -0,76%
S&P 500 INDEX
7 135,95 Pts CBOE -0,04%
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