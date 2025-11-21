Cognizant progresse après que William Blair l'a relevé à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 novembre - ** Les actions de la société de conseil en informatique Cognizant CTSH.O progressent de 3,1 % à 74,60 dollars
** Le groupe William Blair a relevé sa notation de "market perform" à "outperform"
** « Nous pensons que des réservations plus saines, tirées par d'importants contrats, une croissance stable dans les secteurs clés et l'élan de l'IA, devraient se poursuivre jusqu'en 2026, propulsant Cognizant vers des gains de parts de marché accrus et une croissance organique à un chiffre soutenue, même si le macro-environnement reste contraint », a déclaré le courtier.
** La note moyenne de 28 analystes est "buy", leur PT médian est de 84 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 5,9 % cette année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer