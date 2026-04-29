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Cognizant prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations en raison de la prudence des dépenses informatiques
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire issu de la conférence de presse aux paragraphes 4, 7 et 8) par Haripriya Suresh et Harshita Mary Varghese

Cognizant Technology CTSH.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations de Wall Street, signe d'une prudence des clients dans leurs dépenses en services informatiques dans un contexte d'incertitude macroéconomique, ce qui a entraîné une baisse d'environ 6% de son action en pré-ouverture.

Les dépenses discrétionnaires restent sous pression, limitant la croissance de certains services informatiques, tandis que les efforts continus d'optimisation des coûts dans tous les secteurs exercent une pression supplémentaire sur la taille des contrats et la croissance du chiffre d'affaires.

Des vents contraires macroéconomiques plus généraux affectent également la visibilité des activités, les entreprises adoptant une approche prudente en matière d'investissements technologiques.

"Je pense que cette année est plus incertaine que l'année dernière, tant sur le plan macroéconomique et géopolitique que du fait de certaines tendances sous-jacentes spécifiques au secteur", a déclaré le directeur financier Jatin Dalal lors d'une conférence de presse.

Cognizant a également annoncé avoir lancé le "Projet Leap" au deuxième trimestre, visant à accélérer sa transition vers un modèle davantage axé sur l'IA, notamment par des investissements dans des offres intégrées et la rationalisation des opérations.

La société prévoit que cette initiative générera des économies d'environ 200 à 300 millions de dollars en 2026, contribuant ainsi à améliorer ses perspectives de marge, même si elle entraînera des frais de restructuration de 230 à 320 millions de dollars, principalement liés à la réduction des effectifs et à d'autres mesures de réduction des coûts.

"Différentes zones géographiques et différents secteurs de l'organisation seront concernés par ce processus", a déclaré M. Dalal sans préciser le nombre de salariés concernés.

Cognizant a déclaré qu'elle continuerait à embaucher plus de 20 000 diplômés en 2026 et à recruter sur le marché en fonction des besoins de croissance.

La société basée dans le New Jersey prévoit un chiffre d'affaires compris entre 5,45 et 5,52 milliards de dollars pour le trimestre en cours, contre une estimation moyenne des analystes de 5,56 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Pour le premier trimestre, la société a annoncé une croissance de 5,8% de son chiffre d'affaires, à 5,41 milliards de dollars, conformément aux attentes.

"Dans un environnement macroéconomique complexe, nous avons enregistré une croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre dans la moitié supérieure de notre fourchette prévisionnelle, avec une dynamique soutenue des commandes et les services financiers qui ont une nouvelle fois tiré la performance", a déclaré le directeur général Ravi Kumar.

Le chiffre d'affaires de la division des sciences de la santé s'est établi à 1,58 milliard de dollars pour le trimestre, en deçà des estimations de 1,66 milliard de dollars.

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COGNIZANT TECH SO-A
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