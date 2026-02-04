Cognizant prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations grâce à une forte demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation du directeur financier au paragraphe 3 et de détails sur les performances du quatrième trimestre aux paragraphes 7 à 9)

Cognizant Technology CTSH.O a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, misant sur une forte demande pour ses services informatiques à mesure que les entreprises adoptent l'intelligence artificielle dans leurs flux de travail.

La société a bénéficié de la priorité accordée par les entreprises clientes aux projets numériques liés à l'IA, la demande soutenue pour ses services d'IA et de cloud stimulant la productivité, réduisant les coûts et soutenant la croissance à mesure que l'IA générative gagne en traction.

"Nos prévisions initiales pour 2026 reflètent une dynamique soutenue, soutenue par notre engagement à faire progresser nos investissements stratégiques visant à accélérer notre stratégie de croissance axée sur l'IA", a déclaré le directeur financier Jatin Dalal.

La société a élargi ses partenariats avec des entreprises telles que Microsoft MSFT.O et la startup d'IA Anthropic afin d'attirer des clients et de devancer ses rivaux dans un secteur hautement concurrentiel.

Plus récemment, l'entreprise s'est associée à 3Cloud, élargissant ses services Microsoft Azure et ses capacités en matière de données et d'IA.

Cognizant prévoit un chiffre d'affaires pour l'année 2026 compris entre 22,14 et 22,66 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 22,06 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit également un bénéfice annuel ajusté compris entre 5,56 et 5,70 dollars par action, dont le point médian est largement en ligne avec les estimations de 5,62 dollars.

Pour le quatrième trimestre, Cognizant a déclaré un chiffre d'affaires de 5,33 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 5,31 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 1,35 $ par action, dépassant les estimations de 1,32 $.

Le segment des sciences de la santé de Cognizant, qui comprend les fournisseurs de soins de santé et les payeurs, ainsi que les sociétés de sciences de la vie, y compris les sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques et d'appareils médicaux, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,62 milliard de dollars, dépassant les estimations.