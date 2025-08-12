Cognition Therapeutics progresse grâce au soutien de la FDA pour les essais de phase avancée de son médicament contre la maladie d'Alzheimer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions du développeur de médicaments Cognition Therapeutics augmentent de 16,4 % à 1,28 $ dans les échanges prolongés

** Cognition Therapeutics développe une pilule expérimentale appelée zervimesine pour traiter les patients atteints de la maladie d'Alzheimer

** CGTX déclare que la FDA a accepté que Cognition concentre ses études sur les patients atteints d'une forme légère à modérée de la maladie d'Alzheimer qui ont certains résultats de tests sanguins, ce qui rend le médicament plus susceptible de les aider

** L'un des résultats les plus importants de la réunion a été l'opinion de la FDA selon laquelle deux études de phase 3 d'une durée de six mois pourraient étayer une demande de nouveau médicament pour la zervimésine", déclare Lisa Ricciardi, présidente-directrice générale de Cognition Therapeutics

** L'action CGTX a progressé de 55,6 % depuis le début de l'année