Budget britannique : cap sur l'équilibre

Faiblesse des ventes au détail aux États-Unis, amélioration de la confiance des entreprises en zone euro, maintien des taux de la Banque de Corée… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La chancelière britannique Rachel Reeves a présenté le budget d'automne le 26 novembre, détaillant les plans du gouvernement visant à améliorer la situation budgétaire, augmenter certains impôts pour les plus aisés et accroître les dépenses publiques.

Si le budget vise à réduire l'endettement public (en pourcentage du PIB) de 4,5 % pour l'année fiscale 2025-2026 à 1,9 % pour 2030-2031, il prévoit également une augmentation de certaines taxes, notamment sur les dividendes et les revenus de l'épargne.

Dans l'ensemble, il combine prudence budgétaire et soutien à la croissance économique, que nous anticipons toutefois faible. Nos prévisions de croissance économique sont inférieures à celles de l'Office pour la responsabilité budgétaire (OBR), car nous pensons que l'incertitude autour des dépenses publiques et des risques géopolitiques persiste. Ces facteurs devraient peser sur la consommation et, par conséquent, sur la croissance.

En conséquence, la Banque d'Angleterre devrait réduire ses taux d'intérêt en décembre et à deux reprises l'année prochaine, ramenant les taux officiels à 3,25 % d'ici fin 2026.

(...)

