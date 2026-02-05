Cognition Therapeutics progresse en élargissant l'accès à un médicament contre une maladie cérébrale rare

5 février - ** Les actions du développeur de médicaments Cognition Therapeutics CGTX.O augmentent de 1,9 % à 1,05 $ avant le marché

** Co déclare qu'elle a étendu son programme d'accès à la zervimésine, un médicament expérimental pour la démence à corps de Lewy - un trouble qui affecte le mouvement, la pensée et le comportement

** La société indique que le programme permet désormais aux patients de continuer à prendre le médicament oral quotidien de 100 mg pendant plusieurs mois supplémentaires, au-delà du plan initial d'un an

** Le programme a débuté en juin 2025 et a recruté 32 patients dans huit sites américains

** La société a récemment terminé une étude à mi-parcours sur la démence à corps de Lewy et a discuté des résultats avec la FDA; le compte rendu de la réunion est attendu ce mois-ci - CGTX

** La zervimésine de CGTX est également étudiée dans la maladie d'Alzheimer et la dégénérescence maculaire liée à l'âge, indique la société

** Les actions ont augmenté de ~93% en 2025