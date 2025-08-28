 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cognition Therapeutics glisse après l'annonce d'une opération d'achat direct d'actions pour un montant de 30 millions de dollars
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 20:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du développeur de médicaments Cognition Therapeutics CGTX.O plongent de 16,8 % à 2,55 $ ** Fin mercredi, CGTX a annoncé la vente directe enregistrée de 14,7 millions d'actions pour un produit brut de 30 millions de dollars

** Le prix d'offre implicite de 2,04 $ par action représente une décote de 33,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'offre a été faite à deux nouveaux investisseurs institutionnels, y compris un gestionnaire d'investissement

** Le produit de l'offre sera utilisé pour financer la préparation des programmes de phase avancée du médicament expérimental de la société, le zervimésine, pour les troubles neurodégénératifs, ainsi qu'à d'autres fins

** Titan Partners Group, une division d'American Capital Partners, était l'unique agent de placement pour l'offre

** Les quatre sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "acheter", avec une prévision médiane de 3,50 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de CGTX ont augmenté de 336,3 % depuis le début de l'année

