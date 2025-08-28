Cognition Therapeutics glisse après l'annonce d'une opération d'achat direct d'actions pour un montant de 30 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du développeur de médicaments Cognition Therapeutics CGTX.O plongent de 16,8 % à 2,55 $ ** Fin mercredi, CGTX a annoncé la vente directe enregistrée de 14,7 millions d'actions pour un produit brut de 30 millions de dollars

** Le prix d'offre implicite de 2,04 $ par action représente une décote de 33,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'offre a été faite à deux nouveaux investisseurs institutionnels, y compris un gestionnaire d'investissement

** Le produit de l'offre sera utilisé pour financer la préparation des programmes de phase avancée du médicament expérimental de la société, le zervimésine, pour les troubles neurodégénératifs, ainsi qu'à d'autres fins

** Titan Partners Group, une division d'American Capital Partners, était l'unique agent de placement pour l'offre

** Les quatre sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "acheter", avec une prévision médiane de 3,50 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de CGTX ont augmenté de 336,3 % depuis le début de l'année