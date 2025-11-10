Cogent atteint son niveau le plus élevé depuis 7 ans grâce à un médicament combiné qui ralentit la progression du cancer dans le cadre d'un essai clinique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

10 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Cogent Biosciences COGT.O augmentent de 136 % pour atteindre leur plus haut niveau en sept ans, soit 34,97 $

** L'action est prête à réaliser son plus grand gain en pourcentage depuis plus de 5 ans, si les gains se maintiennent

** La société déclare que son médicament expérimental combiné a significativement retardé la progression de la maladie chez les patients atteints d'une forme avancée de cancer de l'estomac dans une étude de stade avancé

** COGT a testé le médicament, le bezuclastinib, en combinaison avec le Sutent de Pfizer PFE.N chez des patients atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales, qui ne répondaient plus à l'imatinib, un traitement standard de première ligne, ou qui ne pouvaient pas le tolérer

** Les patients traités par l'association ont vécu en moyenne 16,5 mois sans que leur cancer ne s'aggrave, contre 9,2 mois pour ceux traités par le Sutent seul

** « Les résultats positifs, avec une taille d'effet sans précédent et aucun problème de sécurité, dépassent largement les attentes de Street », déclare Michael Schmidt, analyste chez Guggenheim ** L'action a augmenté de 350 % depuis le début de l'année