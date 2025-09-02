Cogelec signe une collaboration exclusive avec Amazon Key
Cette collaboration, exclusive à la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, associera le service Amazon Key à l'interface d'entrée d'Intratone, facilitant ainsi les livraisons Amazon dans les immeubles résidentiels collectifs.
Contrairement aux systèmes traditionnels, l'intégration Intratone et Amazon Key garantit que seuls les livreurs vérifiés et transportant un colis pour l'adresse concernée, peuvent accéder au bâtiment, et uniquement pendant la livraison. Les gestionnaires d'immeubles peuvent désactiver ce service à tout moment.
Le service Amazon Key permet ainsi aux résidents de recevoir leurs colis Amazon qu'ils soient chez eux ou absents. Ils peuvent également indiquer leur lieu de dépôt préféré en ajoutant des instructions de livraison dans leur compte Amazon.
