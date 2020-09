Communiqué de presse COGELEC



Résultats semestriels 2020



- Impact limité de la crise sanitaire

- Rebond attendu au second semestre 2020



Forte résilience des résultats dans un contexte de crise sanitaire

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 s'établit à 17,7 M€ en repli de 7% par rapport au 1er semestre 2019.

La France enregistre au cours du 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires en retrait de 9,1% lié à l'impact de la crise sanitaire. Après un mois d'avril en baisse de plus de 40%, les ventes se sont redressées progressivement à partir de mai avec une croissance sur juin. L'international poursuit sa croissance avec une progression du chiffre d'affaires de 14,8% sur les 6 premiers mois de l'année.

Les abonnements représentent 31% du chiffre d'affaires et sont en croissance de +14,1 % à 5,5 M€, ce qui démontre la pertinence du modèle.