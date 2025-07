COGELEC : Legrand et les actionnaires de Cogelec Développement concluent un accord en vue de l’acquisition par Legrand d’une participation majoritaire dans Cogelec, spécialiste français dans le contrôle d’accès

Legrand (Euronext - FR0010307819 – LR) et Cogelec (Euronext Growth - FR0013335742 - ALLEC) annoncent la conclusion d’un accord en vue de l’acquisition par Legrand de Cogelec, société cotée à Paris sur Euronext Growth et spécialisée notamment dans le contrôle d’accès dans l’habitat, avec un chiffre d’affaires sur l’année 2024 de 74 millions d’euros.





Plus précisément, Legrand France, filiale de Legrand, d’une part, et les managers du groupe Cogelec et Raise Investissement, associés de Cogelec Développement, d’autre part, ont signé ce jour une promesse d’achat au bénéfice de ces derniers, assortie d’une exclusivité au bénéfice de Legrand France, en vue de l’acquisition de la totalité des actions de Cogelec Développement qui détient indirectement 5.347.065 actions Cogelec, représentant au total 60,09% du capital social et 78,39% des droits de vote de Cogelec, sur la base d’un prix de 29 euros par action Cogelec (coupon 2024 détaché1). L’opération envisagée valorise Cogelec à environ 254 millions d’euros sur une base entièrement diluée (excluant les actions auto détenues).