Communiqué de presse COGELEC



Cogelec annonce la nomination de David Descamps en tant que Directeur Général



Cogelec annonce, dans le prolongement du communiqué du 8 octobre 2025, la nomination de David Descamps en tant que Directeur Général de Cogelec à compter du 1er décembre 2025.



Le Conseil d’Administration se réjouit d’accueillir David Descamps en tant que nouveau Directeur Général de Cogelec.



Roger Leclerc, Président du Conseil d’Administration, a déclaré : « Je tiens à dire combien je suis heureux d’accueillir David à la direction générale. Sa solide expérience et sa connaissance du groupe Legrand seront, j’en suis certain, des atouts majeurs pour accélérer la croissance de notre société et nous renforcer.

Je suis également convaincu du soutien total des équipes de Cogelec pour l’accompagner dans cette nouvelle étape de notre histoire. »