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Cofiroute (Vinci) place une émission obligataire pour 500 MEUR
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 07:15
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Vinci fait part du placement par Cofiroute d'une émission obligataire de 500 MEUR à échéance février 2033, assortie d'un coupon annuel de 3,875%. L'opération, sursouscrite 2,6 fois, "confirme la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société, notée A- par Standard & Poor's avec perspective stable", selon le groupe de BTP.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Note), cette émission permet à la filiale de concession autoroutière de Vinci "d'allonger la maturité moyenne de sa dette dans de bonnes conditions, compte tenu de l'environnement de marché actuel".

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