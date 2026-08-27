Cofiroute (Vinci) place une émission obligataire pour 500 MEUR

Vinci fait part du placement par Cofiroute d'une émission obligataire de 500 MEUR à échéance février 2033, assortie d'un coupon annuel de 3,875%. L'opération, sursouscrite 2,6 fois, "confirme la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société, notée A- par Standard & Poor's avec perspective stable", selon le groupe de BTP.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Note), cette émission permet à la filiale de concession autoroutière de Vinci "d'allonger la maturité moyenne de sa dette dans de bonnes conditions, compte tenu de l'environnement de marché actuel".