Coface nomme Christina Montes De Oca au poste de PDG pour l'Amérique du Nord
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 17:49

Coface SA COFA.PA :

* NOMME CHRISTINA MONTES DE OCAÀ LA TÊTE DE LA RÉGION AMÉRIQUE DU NORD

* ELLE SUCCÈDE À OSCAR VILLALONGA QUI POURSUIVRA SA CARRIÈRE À L'EXTÉRIEUR DU GROUPE

* À COMPTER DE CE JOUR

Texte original nGNE2LcT37 Pour plus de détails, cliquez sur COFA.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

COFACE
15,6100 EUR Euronext Paris 0,00%
