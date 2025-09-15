information fournie par Reuters • 15/09/2025 à 17:49

Coface nomme Christina Montes De Oca au poste de PDG pour l'Amérique du Nord

Coface SA COFA.PA :

* NOMME CHRISTINA MONTES DE OCAÀ LA TÊTE DE LA RÉGION AMÉRIQUE DU NORD

* ELLE SUCCÈDE À OSCAR VILLALONGA QUI POURSUIVRA SA CARRIÈRE À L'EXTÉRIEUR DU GROUPE

* À COMPTER DE CE JOUR

