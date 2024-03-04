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Coface lance son plan stratégique 2024-2027
information fournie par Reuters04/03/2024 à 18:26

Coface SA COFA.PA :

* COFACE LANCE POWER CORE, SON PLAN STRATÉGIQUE 2024-2027 POUR DÉVELOPPER UN ÉCOSYSTÈME MONDIAL DE RÉFÉRENCE DE GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT

* COFACE RELÈVE SES OBJECTIFS FINANCIERS

* UN RATIO COMBINÉ NON ACTUALISÉ DE ENVIRON 78% AU TRAVERS DU CYCLE, EN AMÉLIORATION DE 2 POINTS PAR RAPPORT À BUILD TO LEAD

* UN ROATE EN MOYENNE DE CYCLE DE 11,0%, EN AMÉLIORATION DE 1,5 POINT DANS UN ENVIRONNEMENT DE TAUX D'INTÉRÊTS ÉQUIVALENTS AUX TAUX ACTUELS

* UN RATIO DE SOLVABILITÉ DANS LE HAUT DE LA ZONE CIBLE DE 155%-175%, AVEC UN TAUX DE DISTRIBUTION ÉGAL À AU MOINS 80% DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

* UNE CONTRIBUTION ADDITIONNELLE DES SERVICES D'INFORMATIONS AU ROATE DU GROUPE DE 50 POINTS DE BASE À PARTIR DE 2027

Texte original sur Eikon ....nGNE2JLwF Pour plus de détails, cliquez sur COFA.PA

(Bureau de Gdansk)

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