Coface: en berne après ses trimestriels et une dégradation information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - Coface lâche 5% et fait ainsi figure de lanterne rouge du SBF120, au lendemain de la publication par l'assureur-crédit de ses résultats au titre du premier trimestre 2025 et après une dégradation d'opinion chez Oddo BHF.



Le groupe a dévoilé un résultat net (part du groupe) en recul de 9,2% à 62,1 millions d'euros et un chiffre d'affaires en croissance de 2,1% à 473,2 millions, des performances en ligne avec les attentes selon Oddo BHF.



A cette occasion, ce bureau d'études abaisse son opinion sur Coface de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours inchangé de 17 euros en fin d'année, après la performance boursière depuis le début de l'année (+28%).



'Nous prévoyons toujours un résultat solide pour le groupe cette année, mais

nous estimons que le potentiel de surperformance par rapport au le consensus est limité compte tenu du contexte actuel d'incertitudes', explique l'analyste.





Valeurs associées COFACE 17,5700 EUR Euronext Paris -5,33%