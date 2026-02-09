Codelco prévoit des investissements de 3,9 milliards de dollars dans le budget 2026, selon un document

L'entreprise minière publique chilienne Codelco, le plus grand producteur de cuivre au monde, a autorisé des investissements de 3,914 milliards de dollars, composés de 3,289 milliards de dollars plus la taxe sur la valeur ajoutée, selon un décret gouvernemental non publié approuvant son budget 2026 examiné par Reuters.

Pour calculer son budget, Codelco a prévu un prix du cuivre de 4,90 dollars la livre en 2026 et s'attend à ce que son coût de production direct soit de 2 202 dollars la livre. Ces chiffres n'ont pas été rapportés précédemment.

Le chiffre des investissements est inférieur aux 4,7 milliards de dollars investis par l'entreprise en 2025 et aux 4,6 milliards de dollars investis en 2024. Codelco s'est efforcée d'augmenter sa production dans un contexte de baisse des teneurs en minerai, de retards dans les projets et d'accidents.

Malgré cela, Codelco a pu augmenter légèrement sa production en 2024 et 2025, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis un quart de siècle en 2023. L'entreprise prévoit de poursuivre sa croissance avec une production de 1 344 002 tonnes métriques en 2026, contre 1,33 million de tonnes en 2025.

Codelco prévoit de clôturer l'année 2026 avec un bénéfice avant impôts de 3,228 milliards de dollars US.