Coda Octopus en hausse après une augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** Les actions de Coda Octopus ( CODA.O ), fournisseur de technologies de sonar sous-marin, progressent d’environ 3% à 10,36 dollars avant l’ouverture du marché

** Le chiffre d'affaires total de CODA au troisième trimestre bondit de 9,2% pour atteindre 7,7 millions de dollars

** Le bénéfice par action (BPA) du troisième trimestre s'élève à 0,12 dollar, contre 0,11 dollar l'année précédente

** L'entreprise fait état d'une forte croissance dans ses activités d'ingénierie de défense et de détection acoustique

** Le chiffre d’affaires de l’activité principale de technologie marine a chuté de 15,2%, pénalisé par l’instabilité géopolitique liée au conflit avec l’Iran – Annmarie Gayle, directrice générale

** Depuis la dernière clôture, l'action affiche une hausse d'environ 8% depuis le début de l'année