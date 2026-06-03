Cocrystal Pharma en hausse après la nomination de James Sapirstein au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 juin - ** Les actions du développeur de médicaments Cocrystal Pharma COCP.O ont progressé de 5,1 % pour atteindre 1,10 $ avant l'ouverture du marché
** La société nomme James Sapirstein au poste de directeur général, avec effet immédiat
** Elle prévoit également de nommer M. Sapirstein au conseil d'administration de la société en tant qu'administrateur
** M. Sapirstein remplace Sam Lee et Jim Martin, qui occupaient les fonctions de co-directeurs généraux
** Sam Lee conservera son poste de président et deviendra directeur scientifique, tandis que Jim Martin restera directeur financier
** Depuis le début de l'année, l'action a perdu 37,5 %
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