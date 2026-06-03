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Cocrystal Pharma en hausse après la nomination de James Sapirstein au poste de directeur général
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Les actions du développeur de médicaments Cocrystal Pharma COCP.O ont progressé de 5,1 % pour atteindre 1,10 $ avant l'ouverture du marché

** La société nomme James Sapirstein au poste de directeur général, avec effet immédiat

** Elle prévoit également de nommer M. Sapirstein au conseil d'administration de la société en tant qu'administrateur

** M. Sapirstein remplace Sam Lee et Jim Martin, qui occupaient les fonctions de co-directeurs généraux

** Sam Lee conservera son poste de président et deviendra directeur scientifique, tandis que Jim Martin restera directeur financier

** Depuis le début de l'année, l'action a perdu 37,5 %

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COCRYSTAL PHARM
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