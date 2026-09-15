Coca-Cola va investir 10 milliards de dollars dans les infrastructures américaines d'ici 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source mentionnée au point 2)

KO.N a annoncé mardi son intention d'investir 10 milliards de dollars dans les infrastructures aux États-Unis, l'un de ses principaux marchés, entre 2026 et 2030.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Ces dépenses prévues incluent des projets déjà annoncés en Californie, au Colorado, en Alabama, à New York et dans d’autres États, a précisé l’entreprise.

* Ces 10 milliards de dollars correspondent à un chiffre global pour l'ensemble du réseau et ne se limitent pas aux seules dépenses d'investissement de Coca-Cola, puisqu'ils incluent également celles de ses partenaires embouteilleurs, a préciséle directeur financier John Murphy.

* En juillet, l’entreprise avait prévu des dépenses d’investissement d’environ 2,2 milliards de dollars pour l’exercice fiscal.

* La société a également indiqué que son réseau américain avait contribué à hauteur de 85 milliards de dollars au produit intérieur brut des États-Unis en un an seulement et soutenu près d’un million d’emplois, selon une étude indépendante commandée par le géant des boissons.

* Le réseau Coca-Cola comprend la société et ses partenaires embouteilleurs.

* La société a indiqué que le réseau avait dépensé environ 37 milliards de dollars auprès de fournisseurs américains et contribué à hauteur de 177 millions de dollars à des programmes communautaires, en collaboration avec la Fondation Coca-Cola et la Fondation Coca-Cola Scholars.

* Il s’agit de la deuxième étude menée par Coca-Cola, la première ayant été publiée en septembre 2023.