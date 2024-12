Coca-Cola: un départ au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - Coca-Cola a annoncé lundi qu'Helene Gayle, l'une des membres de son conseil d'administration, l'avait informé de sa décision de quitter ses fonctions.



Gayle, qui siégeait au conseil depuis 2013, faisait notamment partie du comité des nominations et des rémunérations du fabricant de sodas, ainsi que de celui chargé de la gouvernance d'entreprise et du développement durable.



Elle avait récemment démissionné de son poste de présidente du Spelman College, un institut d'apprentissage des beaux arts basé à Atlanta.



Avant cela, Helene Gayle avait été la directrice générale de la McKinsey Social Initiative, une ONG créée par le cabinet de conseil McKinsey, entre 2015 et 2017.



Elle avait démarré sa carrière au Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), où elle avait notamment été responsable des activités de prévention contre le VIH et les MST.





