Coca-Cola songe à se séparer de Costa Coffee (Reuters, Sky News)

(AOF) - Coca-Cola travaille avec la banque d’investissement Lazard pour examiner les options potentielles y compris une vente concernant la chaîne britannique de cafés Costa Coffee, selon des informations rapportées par Reuters dimanche. En outre, un rapport du week-end de Sky News a indiqué que la marque américaine de soda a tenu des discussions préliminaires avec certains acheteurs potentiels pour Costa Coffee, notamment des sociétés de capital-investissement. Des offres indicatives sont attendues au début de l'automne, mais la vente n'est pas définitive, selon Sky News.
