Coca-Cola revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la forte demande de boissons gazeuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, Coca-Cola a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, misant sur une forte demande pour ses boissons sans sucre ainsi que pour sa marque de lait « fairlife » aux États-Unis.

La société table désormais sur une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 5%, contre un objectif précédent de 4% à 5%.

Coca-Cola prévoit une croissance du bénéfice par action comparable comprise entre 9% et 10%, contre un objectif précédent de 8% à 9%.