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Coca-Cola relève son objectif de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 11:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coca-Cola KO.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel, misant sur une demande soutenue pour ses sodas et ses boissons haut de gamme, telles que le lait « fairlife ».

La société table désormais sur une croissance du bénéfice par action comparable, hors effets de change, d’au moins 9% en 2026, contre une prévision précédente comprise entre 7% et 8%.

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