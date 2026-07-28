Coca-Cola relève ses prévisions pour 2026

Fort d'une publication marquée notamment par un BPA supérieur aux attentes et une marge d'exploitation en amélioration au titre du trimestre écoulé, Coca-Cola fait part d'un léger relèvement de ses objectifs annuels.

Pour l'ensemble de 2026, le groupe anticipe désormais une croissance de son BPA comparable de 9 à 10% (et non plus de 8 à 9%), tandis que la croissance organique de son chiffre d'affaires est désormais attendue aux alentours de 5%, contre une estimation précédente de 4 à 5%.

Au titre du 2e trimestre 2026, Coca-Cola publie un BPA comparable (non-GAAP) en hausse de 11%, à 0,97 USD, un niveau supérieur au consensus, qui ressortait aux alentours de 0,93 USD, avec une marge d'exploitation non-GAAP en amélioration de 0,9 point, à 35,6%.

L'expansion de la marge a été stimulée par la croissance organique du chiffre d'affaires, la baisse des dépenses d'exploitation et des effets de change favorables, partiellement compensés par des coûts des intrants plus élevés et une augmentation des investissements marketing.

A 13,4 MdsUSD, le chiffre d'affaires du géant des boissons non alcoolisées (qui exploite aussi les marques Fanta, Sprite et Tropico) a progressé de 7% en données publiées et de 6% en données organiques, les effets prix et mix représentant 2 points de croissance.

"Nous avons tiré parti de la puissance de nos marques et de notre système pour gagner des parts de valeur, générant une croissance des revenus, des profits et des résultats tout en investissant sur le long terme", commente le CEO Henrique Braun.