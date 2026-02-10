Coca-Cola prévoit une croissance modérée en 2026, demande instable pour les sodas

Coca-Cola KO.N a annoncé mardi s'atteindre à une croissance modérée de son chiffre d'affaires pour 2026 après avoir manqué les attentes pour le quatrième trimestre, la demande de sodas s’affaiblissant en Amérique du Nord et en Asie.

Le titre abandonne près de 4% en avant-Bourse.

En pleine transition, avec notamment l’arrivée du vétéran Henrique Braun à la tête du groupe prévue le 31 mars, Coca-Cola a augmenté ses prix pour compenser la hausse des coûts de production, pesant sur le budget des ménages américains déjà sous pression avec l’inflation.

Le volume global des ventes a augmenté de 1% au cours du trimestre, en ligne avec la croissance enregistrée au cours des trois mois précédents. Il est resté stable sur l'ensemble de l'année, tandis que les prix, qui ont augmenté de 4% sur l'année, ont contribué à la performance.

Coca-Cola vise une croissance organique de 4% à 5% de son chiffre d'affaires en 2026, contre des estimations de 5,3% et 5% en 2025.

"(La prévision) semble prudente, mais elle est appropriée pour le début de l’année. Le marché en voulait probablement davantage", a déclaré Kaumil Gajrawala, analyste chez Jefferies, dans une note.

Coca-Cola mise sur les sodas sans sucre, les boissons énergétiques et les thés en bouteille, tout en investissant dans des produits comme le lait Fairlife enrichi en protéines pour répondre à la demande des consommateurs soucieux de leur santé.

La croissance des volumes a été stable dans la région Asie-Pacifique au cours du trimestre, alors que l’entreprise fait face à une montée des marques locales.

Au quatrième trimestre, Coca-Cola a enregistré un chiffre d’affaires de 11,82 milliards (9,94 milliards d'euros) de dollars, contre 12,03 milliards attendus. Sur une base ajustée, le bénéfice par action s’est élevé à 58 cents, contre 56 cents attendus selon les données LSEG.

La société prévoit une croissance annuelle du bénéfice par action ajusté de 7% à 8%, contre une prévision de 7,9%

L'action de Coca-Cola a augmenté d'environ 12% en 2025 et a surpassé celle de PepsiCo au cours des dernières années.

(Reportage Juveria Tabassum et Angela Christy, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)