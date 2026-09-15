Coca-Cola prévoit 10 milliards de dollars d'investissements aux Etats-Unis d'ici 2030

Coca-Cola prévoit d'investir 10 milliards de dollars dans ses infrastructures aux Etats-Unis entre 2026 et 2030. Ce programme concernera plusieurs régions du pays et intégrera notamment des projets déjà annoncés en Californie, dans le Colorado, en Alabama et dans l'Etat de New York. Les Etats-Unis constituent l'un des principaux marchés du géant des boissons.

Cette enveloppe correspond aux investissements de l'ensemble du système Coca-Cola, qui regroupe la société et ses partenaires embouteilleurs, et ne représente donc pas uniquement les dépenses directes de l'entreprise. Coca-Cola avait prévu en juillet environ 2,2 milliards de dollars de dépenses d'investissement pour l'ensemble de son exercice fiscal. Le groupe met ainsi en avant l'importance de son réseau industriel et de distribution dans l'économie américaine.

Selon une étude indépendante commandée par Coca-Cola, son système a contribué à hauteur de 85 milliards de dollars au PIB américain sur une année et soutenu près d'un million d'emplois. L'ensemble a également dépensé environ 37 milliards de dollars auprès de fournisseurs américains et consacré 177 millions de dollars à des programmes communautaires. Il s'agit de la deuxième étude de ce type publiée à la demande du groupe après celle de septembre 2023.