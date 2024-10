Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Coca-Cola: objectifs annuels resserrés à la hausse information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Coca-Cola indique viser désormais pour l'ensemble de 2024 une hausse du BPA comparable à taux de changes constants entre 14 et 15%, à comparer à une fourchette-cible précédente qui allait de 13 à 15%.



De même, le géant des sodas anticipe désormais une croissance organique de ses revenus annuels de l'ordre de 10%, et non plus entre 9 et 10%, avec une performance opérationnelle à la borne haute de son modèle de croissance de long terme.



Sur le troisième trimestre 2024, son BPA comparable (non-GAAP) a augmenté de 5% à 0,77 dollar, avec une marge d'exploitation non-GAAP améliorée à 30,7%, contre 29,7% sur la même période de l'année précédente.



A 11,9 milliards de dollars, les revenus de Coca-Cola ont diminué de 1% en données totales, mais avec une croissance organique de 9%, des effets prix et mix pour dix points de pourcentage ayant largement compensé une légère baisse des volumes.





Valeurs associées COCA-COLA CO 69,45 USD NYSE 0,00%