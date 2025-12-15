 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coca-Cola : la vente de Costa Coffee achoppe
information fournie par AOF 15/12/2025 à 14:45

(AOF) - Des points d'achoppement existent concernant la vente de Costa Coffee, la plus grande chaîne de café du Royaume-Uni, par son propriétaire Coca-Cola, acquise en 2018. Le géant des sodas est actuellement en négociations de dernière minute avec le groupe de capital-investissement TDR Capital pour sauver l'accord, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

COCA-COLA CO
70,540 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank