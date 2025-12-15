Coca-Cola : la vente de Costa Coffee achoppe

(AOF) - Des points d'achoppement existent concernant la vente de Costa Coffee, la plus grande chaîne de café du Royaume-Uni, par son propriétaire Coca-Cola, acquise en 2018. Le géant des sodas est actuellement en négociations de dernière minute avec le groupe de capital-investissement TDR Capital pour sauver l'accord, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier.
