Coca-Cola HBC renforce ses activités d'embouteillage en Afrique grâce à un accord de 3,4 milliards de dollars

L'embouteilleur Coca-Cola HBC AG

CCH.BN a conclu un accord mardi pour acquérir une participation majoritaire dans Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) auprès de The Coca-Cola Company KO.N et de Gutsche Family Investments dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 3,4 milliards de dollars, créant ainsi le deuxième partenaire mondial d'embouteillage de Coca-Cola en termes de volume.

Coca-Cola vendra environ 42 % de sa participation dans CCBA à Coca-Cola HBC, tandis que l'embouteilleur acquiert la totalité des 33,48 % détenus par Gutsche Family Investments pour un prix d'achat combiné de 2,6 milliards de dollars.

L'opération valorise 100 % de CCBA à une valeur de 3,4 milliards de dollars.

CCH, qui conditionne des boissons telles que Fanta, Sprite et Monster, a l'intention de procéder à une cotation secondaire à la bourse de Johannesburg dans le cadre de l'opération.

CCBA opère dans 14 pays d'Afrique et représente environ 40 % du volume total des produits Coca-Cola vendus sur le continent.

Les entreprises prévoient de conclure la transaction d'ici à la fin de 2026 et ont convenu d'une option distincte permettant à Coca-Cola HBC d'acquérir la participation restante de 25 % de Coca-Cola dans les six ans suivant la conclusion de l'opération.