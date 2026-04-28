Coca-Cola Europacific Partners affiche une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à la politique tarifaire et à l'effet Pâques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des détails tirés du paragraphe 2)

La société d'embouteillage Coca-Cola Europacific Partners CCEPC.L a annoncé mardi une hausse de 9,4% de son chiffre d'affaires comparable au premier trimestre et a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026 , la politique de prix et la gamme de produits ayant soutenu les ventes et Pâques, tombant tôt cette année, ayant stimulé les volumes.

La société, qui opère en Europe occidentale, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans certaines régions de l'Asie-Pacifique, notamment en Indonésie, s'estappuyée sur des programmes de tarification et de productivité pour protéger ses marges face à la hausse des coûts et au ralentissement des dépenses de consommation.

Bien quele partenaire d'embouteillage de Coca-Cola KO.N n'ait aucune activité au Moyen-Orient, ila déclaré que l'impact total du conflit restait incertain et que l'environnement de consommation restait difficile, tout en qualifiant son activité de "résiliente".

"Nous continuons à gérer activement les prix, les promotions, les dépenses discrétionnaires et les gains d'efficacité, tout en suscitant l'enthousiasme des clients et des consommateurs, comme avec la Coupe du monde de la FIFA", a déclaré le directeur général Damian Gammell dans un communiqué, sansdonner plus de détails.

Le chiffre d'affaires comparablehors effets de change pour le trimestre clos le 3 avrils'est élevé à 5,13 milliards d'euros (6 milliards de dollars), tandis que les volumes comparablesont augmenté de 1,6%.

La société a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026, tablant sur une croissance du chiffre d'affaires de 3% à 4% et une hausse du bénéfice d'exploitation d'environ 7%.

(1 $ = 0,8547 euro)