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Coca-Cola en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 13:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action du géant des boissons Coca-Cola KO.N progresse d'environ 2 % à 85,82 dollars ** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, tablant désormais sur un chiffre d'affaires annuel situé dans la fourchette haute des prévisions antérieures, en misant sur une forte demande, après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes grâce aux ventes stimulées par la Coupe du monde

** KO table désormais sur une croissance de son bénéfice par action comparable comprise entre 9 % et 10 %, contre un objectif précédent de 8 % à 9 %

** La société table sur une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires d’environ 5 %, contre un objectif précédent de 4 % à 5 %

** La société affiche un chiffre d’affaires de 13,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 13,16 milliards, tandis que le bénéfice par action ajusté de 97 cents a dépassé les prévisions de 93 cents, selon les données compilées par LSEG

** L'action de son concurrent PepsiCo PEP.O est également en hausse d'environ 1 % en pré-ouverture

** Depuis le dernier cours de clôture, KO a progressé d’environ 20 % depuis le début de l’année, tandis que PEP a reculé de 2,6 %

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