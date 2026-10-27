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Coca-Cola en baisse après avoir signalé des pressions sur les coûts et un ralentissement de la consommation
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 19:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** L'action Coca-Cola KO.N recule d'environ 1 % à 91,88 dollars

** Les pressions sous-jacentes sur le marché de la consommation devraient persister tout au long de l'année et jusqu'en 2027 – les dirigeants de la société ont lancé cette mise en garde lors de la conférence téléphonique post-résultats

** Le directeur général Henrique Braun indique que les pressions sur les coûts se sont accentuées

** La société relève toutefois ses prévisions de bénéfice annuel, misant sur la résilience de la demande pour ses sodas sans sucre et ses boissons plus onéreuses, telles que le lait fairlife

** La société prévoit une croissance d'au moins 9 % du bénéfice par action comparable, hors effets de change, pour l'ensemble de l'année 2026, contre une prévision précédente de 7 % à 8 %

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 13,35 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 12,92 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Enregistre un bénéfice par action ajusté trimestriel de 91 cents, contre des prévisions de 88 cents

** À la clôture d'hier, l'action KO affichait une hausse d'environ 33 % depuis le début de l'année

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COCA-COLA CO
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