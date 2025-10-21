Coca-Cola devrait annoncer une hausse de 3,7 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et une augmentation d'un centime de son bénéfice par action en glissement annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition sans modification du texte)

21 octobre - ** Les actions de Coca-Cola KO.N sont restées presque inchangées lundi lors de la dernière séance avant la publication du rapport trimestriel

** Wall Street prévoit que le fabricant de boissons non alcoolisées publiera un bénéfice par action ajusté de 0,78 $ au troisième trimestre, contre 0,77 $ au trimestre précédent, pour un chiffre d'affaires de 12,39 milliards de dollars, contre 11,95 milliards de dollars au trimestre précédent, selon les dernières données recueillies par LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le BPA et le chiffre d'affaires ont atteint ou dépassé les attentes à chaque fois ** Le 9 octobre, son rival PepsiCo PEP.O a dépassé les attentes de Wall Street pour le chiffre d'affaires et les bénéfices du 3ème trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses snacks et ses sodas sur les principaux marchés internationaux, et à la vigueur des boissons plus saines aux Etats-Unis

** KO s'est échangé pour la dernière fois à 68,43 $ contre une prévision médiane de 78 $ selon LSEG, qui indique 27 évaluations d'analystes: 6 'strong buy', 18 'buy' et 3 'hold'

** Depuis le début de l'année, les actions de KO ont augmenté de 9,9 %, ce qui est similaire au gain de 9,8 % de l'indice Dow .DJI , mais supérieur au gain de 3,6 % de l'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS .