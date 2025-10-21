Coca-Cola dépasse les attentes au T3 grâce à une demande stable de sodas

Coca-Cola KO.N a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au troisième trimestre, un résultat porté par la bonne tenue de la demande des sodas et boissons sans sucre du géant américain.

Le plus grand fabricant de boissons au monde a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 12,5 milliards de dollars (10,72 milliards d'euros) tandis que les analystes attendaient en moyenne 12,39 milliards de dollars, selon des données compilées par LSEG.

La demande de sodas de marque Coca-Cola est restée stable aux États-Unis et sur certains marchés internationaux, malgré un ralentissement des dépenses non essentielles dû aux incertitudes économiques et à l'inflation.

Le groupe a également bénéficié d'augmentations de prix, notamment pour des produits tels que le lait Fairlife et la marque d'eau gazeuse Topo Chico.

Son concurrent, PepsiCo PEP.O a également dépassé les estimations trimestrielles au début du mois, aidé par la croissance sur les marchés internationaux et la demande de boissons plus saines aux États-Unis.

Hors éléments, Coca-Cola a gagné 82 centimes de dollar par action, contre des estimations de 78 centimes.

Le groupe a également maintenu ses objectifs annuels en matière de ventes et de bénéfices.

Son titre était en hausse d'environ 1% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)