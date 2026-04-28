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Coca-Cola dépasse les attentes au premier trimestre grâce à une demande soutenue
information fournie par Boursorama avec AFP 28/04/2026 à 14:35

Le géant américain des boissons Coca-Cola a dépassé les attentes des analystes lors du premier trimestre 2026, porté par une demande en hausse qui l'a conduit à annoncer mardi un relèvement de certaines prévisions annuelles.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Lors des trois premiers mois de l'année, le groupe d'Atlanta (Géorgie) a généré un chiffre d'affaires de 12,47 milliards de dollars, en hausse de 12% sur un an.

C'est aussi au-dessus des anticipations des analystes, qui tablaient sur 12,23 milliards de dollars, selon un consensus établi par FactSet.

Le bénéfice net a bondi de 18% à 3,92 milliards de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur de référence pour les marchés - il ressort à 86 cents, soit plus qu'attendu.

"Nous avons connu un excellent début d'année", s'est félicité Henrique Braun, patron du groupe, cité dans le communiqué.

Les volumes de vente ont progressé de 3%, portés par une forte demande en Chine, aux Etats-Unis et en Inde.

Après une année de forte hausse, le Coca-Cola Zero a continué d'être plébiscité (+13% de ventes sur un an). Dans son sillage, les déclinaisons Diet et Light ont aussi été portées par la demande en soda sans sucre.

En revanche, le segment des jus et produits laitiers (Minute Maid, Innocent, Fairlife) a décliné de 1%.

Fort de ces bons résultats trimestriels, Coca-Cola table pour l'exercice fiscal annuel sur une augmentation du bénéfice comparable par action de 8% à 9%, soit un point de pourcentage de plus que précédemment avancé.

Le groupe a aussi réaffirmé prévoir une croissance organique du chiffre d'affaires de 4% à 5%.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Coca-Cola prenait 2,92% aux alentours de 11H50 GMT.

Résultats d'entreprise

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COCA-COLA CO
78,390 USD NYSE +3,90%

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