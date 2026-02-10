 Aller au contenu principal
Coca-Cola bat légèrement les attentes de BPA au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 13:25

Coca-Cola publie un BPA comparable (non-GAAP) en augmentation de 6% à 0,58 dollar au titre du quatrième trimestre 2025, un niveau dépassant de près de 4% le consensus, avec une marge d'exploitation non-GAAP améliorée de 0,4 point à 24,4%.

A 11,8 milliards de dollars, les revenus du géant des boissons (exploitant aussi des marques comme Fanta, Schweppes ou Tropico) se sont accrus de 2% en données totales et de 5% en organique, une croissance portée avant tout par les volumes.

"Nos performances en 2025 ont démontré à la fois la résilience et le dynamisme qui définissent notre activité", commente son PDG James Quincey. "A l'avenir, nous allons nous concentrer sur une exécution encore meilleure de notre stratégie".

Pour l'exercice 2026, Coca-Cola anticipe une croissance de son BPA comparable de 7 à 8% (après une hausse de 4% à 3 USD en 2025), ainsi qu'une croissance organique de ses revenus de 4 à 5% (après une progression de 5% en 2025).



