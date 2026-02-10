Coca-Cola bat légèrement les attentes de BPA au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 13:25
A 11,8 milliards de dollars, les revenus du géant des boissons (exploitant aussi des marques comme Fanta, Schweppes ou Tropico) se sont accrus de 2% en données totales et de 5% en organique, une croissance portée avant tout par les volumes.
"Nos performances en 2025 ont démontré à la fois la résilience et le dynamisme qui définissent notre activité", commente son PDG James Quincey. "A l'avenir, nous allons nous concentrer sur une exécution encore meilleure de notre stratégie".
Pour l'exercice 2026, Coca-Cola anticipe une croissance de son BPA comparable de 7 à 8% (après une hausse de 4% à 3 USD en 2025), ainsi qu'une croissance organique de ses revenus de 4 à 5% (après une progression de 5% en 2025).
Valeurs associées
|77,950 USD
|NYSE
|-1,37%
A lire aussi
-
Target nomme Roath, dirigeante de longue date, au poste de chef des opérations dans le cadre d'un remaniement de la direction
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 4) La société Target TGT.N a nommé ... Lire la suite
-
Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 10 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la remontée du chômage en France, le départ anticipé du gouverneur de la Banque de ... Lire la suite
-
Commerzbank a fait état mardi d'un bénéfice au-dessus des attentes des analystes en 2025 mais en baisse en raison de coûts de restructuration. Le groupe allemand affiche un bénéfice net de 2,63 milliards d'euros pour l'année, contre 2,68 milliards l'année précédente. ... Lire la suite
-
L’action Stellantis a plongé après l’annonce de 22 milliards d’euros de dépréciations, un « reset » destiné à corriger une stratégie d’électrification jugée trop ambitieuse et mal alignée sur la demande. Le groupe suspend son dividende, revoit ses plans industriels ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer