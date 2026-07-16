 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coca-Cola annonce que fairlife suspend sa production aux États-Unis à la suite d'un incident informatique
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 22:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Coca-Cola ( KO.N ) a annoncé jeudi que fairlife, LLC, une entreprise laitière qu’elle détient, avait temporairement suspendu ses activités de production aux États-Unis à la suite d’un accès non autorisé par un tiers à certaines parties de ses systèmes.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
84,935 USD NYSE +3,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
84,98 -0,09%
CAC 40
8 377,86 -0,05%
2CRSI
24,34 -8,77%
Or
3 973,98 -2,09%
KALRAY
7,8 -6,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank