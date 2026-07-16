Coca-Cola annonce que fairlife suspend sa production aux États-Unis à la suite d'un incident informatique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Coca-Cola ( KO.N ) a annoncé jeudi que fairlife, LLC, une entreprise laitière qu’elle détient, avait temporairement suspendu ses activités de production aux États-Unis à la suite d’un accès non autorisé par un tiers à certaines parties de ses systèmes.