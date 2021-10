Cobas AM abandonne son fonds Iberia

(NEWSManagers.com) - Cobas Asset Management, la société de gestion fondée et présidée par Francisco García Paramés, a décidé de fusionner deux fonds de sa Sicav luxembourgeoise, a appris NewsManagers. Le fonds Cobas Iberia, investi majoritairement en actions espagnoles et portugaises et appliquant un style de gestion value, va ainsi être absorbé par le fonds Cobas Large Cap le 17 novembre 2021.

Dans une lettre aux investisseurs consultée par NewsManagers, Cobas AM explique que le fonds Iberia, lancé en octobre 2019, n'a pas réussi à générer un niveau d'encours important. Les encours sous gestion de Cobas Iberia s'élevaient à 5,5 millions d'euros au 23 septembre 2021, rendant sa gestion économiquement inefficiente. Ils seront donc réinvestis dans le fonds Cobas Large Cap, axé sur les actions internationales et aux encours de 5,8 millions d'euros au 23 septembre. La lettre indique par ailleurs que la société de gestion souhaite rationaliser sa gamme en procédant à cette fusion de fonds.