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Coastal Financial s'effondre après qu'une importante charge de crédit a entraîné une perte au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 18:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** Les actions de Coastal Financial ( CCB.O ), un établissement de crédit local, ont chuté de 44,8% pour s'établir à 39 dollars ** CCB a enregistré une perte au deuxième trimestre , après avoir supporté une charge de crédit de 68,8 millions de dollars liée à une relation avec un seul partenaire

** "Nous pensons qu’il s’agit d’un problème isolé concernant un seul partenaire et que cela ne reflète pas un changement dans notre vision de l’ensemble de notre portefeuille de partenaires ni de notre modèle BaaS", a déclaré le directeur général Eric Sprink, faisant référence à un service qui permet à des entités non bancaires de proposer des services bancaires numériques via des plateformes agréées

** "Nous nous attendons à ce que l'action sous-performe à la suite de cette annonce", a déclaré Andrew Terrell, analyste chez Stephens

** À la clôture d’hier, l’action CCB affichait une baisse de 38,3% depuis le début de l’année

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