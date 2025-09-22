CNX Resources annonce le départ à la retraite de son directeur général et nomme Alan Shepard, directeur financier, comme son successeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de gaz naturel CNX Resources CNX.N a annoncé lundi le départ à la retraite du directeur général Nicholas Deiuliis, à compter du 31 décembre, et a nommé le directeur financier Alan Shepard comme son successeur.

Alan Shepard, qui prendra ses fonctions à partir du 1er janvier 2026, a rejoint la société en 2020 et occupe le poste de directeur financier depuis juin 2022. Il a également été nommé président de CNX en juin de cette année.

Alan Shepard a participé à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan septennal de la société. Il a également dirigé la récente acquisition d'Apex Energy pour un montant de 505 millions de dollars.

Nicholas Deiuliis, qui était directeur général de CNX depuis 2014, a exprimé son intention de se retirer de la société le 17 septembre.