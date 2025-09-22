 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 841,85
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CNX Resources annonce le départ à la retraite de son directeur général et nomme Alan Shepard, directeur financier, comme son successeur
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de gaz naturel CNX Resources CNX.N a annoncé lundi le départ à la retraite du directeur général Nicholas Deiuliis, à compter du 31 décembre, et a nommé le directeur financier Alan Shepard comme son successeur.

Alan Shepard, qui prendra ses fonctions à partir du 1er janvier 2026, a rejoint la société en 2020 et occupe le poste de directeur financier depuis juin 2022. Il a également été nommé président de CNX en juin de cette année.

Alan Shepard a participé à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan septennal de la société. Il a également dirigé la récente acquisition d'Apex Energy pour un montant de 505 millions de dollars.

Nicholas Deiuliis, qui était directeur général de CNX depuis 2014, a exprimé son intention de se retirer de la société le 17 septembre.

Valeurs associées

CNX RESOURCES
30,365 USD NYSE -2,16%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,23 USD Ice Europ -0,65%
Pétrole WTI
62,00 USD Ice Europ -1,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank