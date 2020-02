Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances - Hausse de 3,3% du bénéfice net en 2019 Reuters • 20/02/2020 à 07:43









20 février (Reuters) - CNP Assurances CNPP.PA a annoncé jeudi dans un communiqué: * UN RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE €1.412 MLNS EN HAUSSE DE 3,3% EN 2019 * UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE €33,5 MDS EN 2019 EN HAUSSE DE 3,5% (+4% À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS) * PRÉVOIR DE VERSER UN DIVIDENDE DE €0,94 PAR ACTION (+5,6%) AU TITRE DE 2019 Pour plus de détails, cliquez sur CNPP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris -0.17%