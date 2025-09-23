CNP Assurances et La Banque Postale lancent le fonds Euros Engagements Durables

(AOF) - Engagés pour la transition juste, CNP Assurances et La Banque Postale innovent en étant le premier bancassureur à proposer à leur clients épargnants un nouveau fonds en euros assorti d'un objectif d'investissement durable : " Euros Engagements Durables ". Conçu et géré par CNP, ce fonds, conforme aux critères les plus exigeants de la réglementation européenne (article 9 SFDR), répond aux attentes des épargnants désireux d'allier sécurité, rendement et durabilité. Il sera commercialisé dans un premier temps en exclusivité dans le réseau La Banque Postale, du 24 septembre au 30 novembre 2025.

Avec Euros Engagements Durables, les clients de La Banque Postale disposent d'une solution unique qui conjugue les avantages d'un support en euros classique (sécurité, disponibilité des fonds, rendement) et la possibilité de contribuer directement à des projets utiles pour la société et la planète.

Ce fonds est en effet investi uniquement dans des activités ou des actifs ayant un impact positif sur la transition énergétique et environnementale et le renforcement de la cohésion sociale.

À la différence d'un support en euros classique, les actifs du support " Euros Engagements Durables " seront fléchés exclusivement vers des projets, activités ou entreprises durables (pour un minimum de 90%, le reste étant de la trésorerie ou du cash) : majoritairement via des obligations vertes ou sociales c'est-à-dire des obligations fléchées vers le financement de projets avec un objectif environnemental ou social ; et aussi via des fonds durables, classés article 9, en complément.