 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 911,01
+1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CNP Assurances et La Banque Postale lancent le fonds Euros Engagements Durables
information fournie par AOF 23/09/2025 à 16:11

(AOF) - Engagés pour la transition juste, CNP Assurances et La Banque Postale innovent en étant le premier bancassureur à proposer à leur clients épargnants un nouveau fonds en euros assorti d'un objectif d'investissement durable : " Euros Engagements Durables ". Conçu et géré par CNP, ce fonds, conforme aux critères les plus exigeants de la réglementation européenne (article 9 SFDR), répond aux attentes des épargnants désireux d'allier sécurité, rendement et durabilité. Il sera commercialisé dans un premier temps en exclusivité dans le réseau La Banque Postale, du 24 septembre au 30 novembre 2025.

Avec Euros Engagements Durables, les clients de La Banque Postale disposent d'une solution unique qui conjugue les avantages d'un support en euros classique (sécurité, disponibilité des fonds, rendement) et la possibilité de contribuer directement à des projets utiles pour la société et la planète.

Ce fonds est en effet investi uniquement dans des activités ou des actifs ayant un impact positif sur la transition énergétique et environnementale et le renforcement de la cohésion sociale.

À la différence d'un support en euros classique, les actifs du support " Euros Engagements Durables " seront fléchés exclusivement vers des projets, activités ou entreprises durables (pour un minimum de 90%, le reste étant de la trésorerie ou du cash) : majoritairement via des obligations vertes ou sociales c'est-à-dire des obligations fléchées vers le financement de projets avec un objectif environnemental ou social ; et aussi via des fonds durables, classés article 9, en complément.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des traders à la Bourse de New York
    Wall Street ouvre sur une note stable en attendant Powell
    information fournie par Reuters 23.09.2025 16:24 

    La Bourse de New York a ouvert presque inchangée mardi après une séance marquée la veille par l'essor du secteur technologique, tandis que les investisseurs se concentrent sur le discours du président de la Réserve fédérale (Fed) prévu dans la soirée. Dans les ... Lire la suite

  • Cedric Jubillar, soupçonné d'avoir tué son épouse Delphine, arrive à la cour d'assises du Tarn le 23 septembre 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Procès Jubillar: la personnalité de Delphine au cœur des débats
    information fournie par AFP 23.09.2025 16:21 

    Une infirmière "timide" mais "très investie" : au deuxième jour du procès de Cédric Jubillar pour le meurtre de sa femme Delphine, la cour d'assises du Tarn s'est penchée mardi sur la personnalité de la jeune femme, disparue peu avant Noël 2020 et dont le corps ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre sans direction claire avant un discours de Jerome Powell
    information fournie par AFP 23.09.2025 16:21 

    La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi après avoir atteint de nouveaux sommets lundi, les investisseurs se montrant attentistes avant un discours du patron de la Fed, Jerome Powell. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones prenait 0,64%, l'indice Nasdaq reculait ... Lire la suite

  • Sébastien Lecornu en déplacement à Mâcon, le 13 septembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Lecornu, des tractations en silence
    information fournie par AFP 23.09.2025 16:15 

    Les Français connaissent à peine le son de sa voix. Cloîtré à Matignon depuis une dizaine de jours, Sébastien Lecornu poursuit ses tractations pour tenter d'éviter la censure en gardant un silence rare à ce niveau de responsabilités. A moins que le nouveau Premier ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank