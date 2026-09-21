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CNP Assurances envisagerait l'acquisition de Coface
information fournie par Zonebourse 21/09/2026 à 09:36
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L'action Coface a progressé de 8,9% vendredi dernier après des informations faisant état d'un potentiel rachat par CNP Assurances, l'un des principaux acteurs de l'assurance-vie en France. Une telle opération permettrait au groupe français de diversifier ses activités en se renforçant dans le domaine de l'assurance-crédit commercial.

Bloomberg a rapporté vendredi que l'assureur-vie français CNP Assurances étudiait une éventuelle acquisition de Coface, selon des personnes proches du dossier.

CNP, ou Caisse Nationale de Prévoyance, est détenue par La Banque Postale, elle-même contrôlée par l'Etat français. Pour que l'opération puisse aboutir, le groupe devrait notamment convaincre Arch Capital Group, principal actionnaire de Coface.

Le groupe d'assurance américain détient en effet 29,9% du capital de l'assureur-crédit français. Sa position constitue donc un élément déterminant dans l'éventualité d'une acquisition.

Les discussions n'en sont toutefois qu'à un stade préliminaire et CNP pourrait finalement décider de ne pas déposer d'offre, selon les mêmes sources. D'autres acquéreurs potentiels pourraient également se manifester.

A ce stade, les représentants de CNP Assurances, Coface et Arch Capital ont refusé de commenter ces informations.

Les investisseurs voient également dans cette potentielle acquisition une opportunité de diversification pour CNP. Historiquement très exposé à l'assurance de personnes (épargne, retraite, prévoyance et assurance emprunteur), le groupe renforcerait avec Coface sa présence auprès des entreprises et ferait son entrée dans l'assurance-crédit.

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1 commentaire

  • 10:35

    Beaucoup de conditionnel dans cet article.

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