Cnova: rachat obligatoire par Casino approuvé en justice information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 15:50









(CercleFinance.com) - Casino annonce que la Chambre des entreprises de la Cour d'appel d'Amsterdam a approuvé sa procédure de rachat obligatoire afin d'acquérir les actions détenues par les actionnaires minoritaires de Cnova.



Elle a jugé équitable le prix de rachat proposé et a ordonné à tous les actionnaires de transférer leurs actions Cnova à Casino, en échange d'un paiement de 0,09 euro par action en numéraire, majoré des intérêts légaux.



Casino annoncera prochainement les modalités et autres détails du transfert volontaire qui devrait être ouvert pendant une période de dix semaines, à l'issue de laquelle il fera exécuter le jugement à l'encontre de tous les actionnaires n'y ayant pas participé.





Valeurs associées CNOVA 0,12 EUR Euronext Paris -2,08%