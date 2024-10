Cnova : procédure de rachat obligatoire de Casino

Eight Advisory, expert en matière de valorisation, a été désigné dans le cadre de la procédure de rachat obligatoire et a préparé un rapport d'évaluation confirmant le prix de rachat de 0,09 euro. La procédure de rachat obligatoire a été initiée par la remise ce jour d'une citation aux actionnaires minoritaires de Cnova.

Casino sollicite la Chambre des entreprises aux fins de mettre en œuvre le transfert des actions de Cnova détenues par les minoritaires de Cnova à Casino, pour un prix de rachat de 0,09 euro par action (ou à un prix plus élevé qui serait déterminé par la Chambre des entreprises), majoré des intérêts légaux à compter du 30 juin 2024.

(AOF) - Casino a engagé une procédure de rachat obligatoire auprès de la Chambre des entreprises de la Cour d'appel d'Amsterdam, afin d'acquérir toutes les actions émises par Cnova. Cette décision fait suite au jugement que FRH et Casino ont reçu de la Chambre des entreprises le 20 juin 2024, accordant à FRH une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’achat obligatoire.

