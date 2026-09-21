CNN, Politico et MS NOW contestent devant la justice leur bannissement de la Maison blanche

(Actualisé avec précisions)

CNN, MS NOW et Politico ont poursuivi lundi le président Donald Trump et d'autres membres de son administration après leur bannissement de l'enceinte de la Maison blanche, estimant que cette mesure violait leurs droits à la liberté d'expression et à la liberté de la presse garantis par le premier amendement de la Constitution américaine.

Les médias demandent à un tribunal fédéral de Washington de rendre une ordonnance restrictive temporaire pour bloquer la décision de Donald Trump, et des audiences d'urgence pourraient se tenir dès cette semaine.

"Sans préavis ni procédure, la Maison blanche a révoqué les accréditations de nos journalistes parce qu'elle désapprouve nos reportages. Si rien n'est fait pour contester cette décision, cela menace la liberté de la presse et le droit du public à un journalisme indépendant, à l'abri de toute ingérence gouvernementale", ont écrit les trois organisations dans un communiqué commun.

Donald Trump a annoncé cette interdiction vendredi sur les réseaux sociaux, affirmant que ces médias "ne devraient pas pouvoir constamment écrire ou rapporter des FICTIONS et des MENSONGES lorsqu'ils couvrent le président des Etats-Unis", avant de défendre sa décision dans une nouvelle publication lundi.

"La Maison blanche ne mène pas une offensive contre la presse libre, à laquelle je suis très attaché. Elle mène une offensive contre les FAUSSES INFORMATIONS", écrit-il.

"C'est un phénomène corrompu, délibéré, omniprésent, parfaitement coordonné et totalement hors de contrôle. C'est une menace pour notre sécurité nationale, et il faut y mettre un terme, MAINTENANT !"

Les présidents américains ont déjà eu des relations conflictuelles avec la presse, mais la campagne de Donald Trump contre les médias est sans précédent.

Il a bouleversé des décennies de tradition en privant de nombreux grands organes de presse d'un accès élémentaire, en lançant des attaques personnelles contre des journalistes à propos de leur travail et en favorisant des médias considérés comme plus favorables à son administration. Il a également engagé des poursuites contre plusieurs organes de presse.

CNN est l'un des cinq médias, avec ABC, CBS, Fox News et NBC, constituant le principal "pool" télévisé de la Maison blanche. Selon le principe du "pool", ils partagent le coût de la couverture du président, organisent celle-ci à tour de rôle et mettent leurs images à la disposition de médias dans tout le pays.

CNN devait assurer lundi la couverture en pool du déplacement de Donald Trump à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, mais n'a pas été en mesure de fournir les images.

En réaction, toutes les autres grandes chaînes de télévision ont suspendu la couverture présidentielle en "pool".

Cette décision a de fait supprimé la principale source d'images des événements de la Maison blanche alors que Donald Trump doit rencontrer de nombreux dirigeants mondiaux en marge de l'Assemblée générale et recevoir le président chinois Xi Jinping à Washington plus tard dans la semaine.

"Nous vous informons qu'à compter d'aujourd'hui (lundi), le pool télévisé ne couvrira plus les événements du président désignés comme relevant de la couverture en pool", a déclaré lundi dans un courriel Bryan Boughton, qui dirige le bureau de Fox News à Washington et préside actuellement le pool télévisé.

"Aucun pool de remplacement ne sera mis en place."

(Susan Heavey à Washington, avec la contribution d'Anusha Shahand et Anhata Rooprai à Bangalore, version française Nicolas Delame)