CNN, MS NOW et Politico se sont vu refuser l'accès à la Maison Blanche malgré l'ordonnance d'un juge

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(Ajoute des précisions sur le nouveau dossier déposé par les plaignants, les réactions d'autres médias et le rejet d'une autre action en justice dans l'Iowa)

* Trump a interdit l'accès à la Maison Blanche à CNN, MS NOW et Politico

* Un juge ordonne la suspension de l’interdiction pendant 14 jours, un revers pour Trump

* Le juge estime que cette interdiction est probablement inconstitutionnelle

* Les médias affirment que cette interdiction porte atteinte à la liberté d'expression et au droit à une procédure régulière

par Susan Heavey et Helen Coster

Les journalistes de CNN, MS NOW et Politico se sont vu interdire l’accès à la Maison Blanche jeudi, quelques heures seulement après qu’un juge fédéral a jugé que l’interdiction prononcée par le président américain Donald Trump à l’encontre de ces trois médias était probablement inconstitutionnelle et a ordonné le rétablissement immédiat de leur accès.

Les organes de presse ont réagi en demandant une audience immédiate devant le juge fédéral Tim Kelly, dont la décision rendue dans la nuit a ordonné la suspension de l'interdiction pendant 14 jours, ce qui constitue un revers majeur pour Donald Trump. Il s'agit du dernier épisode en date d'une série de confrontations autour de la liberté de la presse qui se sont déroulées au cours de la semaine dernière dans les salles d'audience et dans l'enceinte de la Maison Blanche.

Kelly a estimé que la révocation des accréditations à la Maison Blanche des journalistes « violait probablement leurs droits constitutionnels à une procédure régulière ».

Le juge, nommé par Trump en 2017 au cours de son premier mandat présidentiel, a également émis des doutes quant aux arguments de sécurité nationale avancés par le ministère américain de la Justice pour justifier cette interdiction, soulignant que Trump lui-même avait déclaré que cette mesure était motivée par ce que le président qualifiait de couverture médiatique fausse ou négative.

Quelques heures seulement après le verdict, cependant, les médias n'avaient toujours pas obtenu l'accès à la Maison Blanche. Il restait difficile de savoir si cela était dû à un mépris délibéré de l'ordonnance de Kelly ou à une confusion au sein du personnel et des systèmes de sécurité de la Maison Blanche.

Les représentants de la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon Politico, l’accréditation d’un journaliste de Politico a été confisquée, tandis qu’une journaliste de MS NOW a déclaré s’être vu refuser l’accès à la Maison Blanche. CNN a indiqué que certains membres de son personnel s’étaient vu refuser l’accès à l’enceinte.

Trump a annoncé cette interdiction vendredi dernier sur sa plateforme de réseaux sociaux, affirmant que ces organes de presse « ne devraient pas pouvoir écrire ou relayer en permanence des FICTIONS et des MENSONGES lorsqu’ils couvrent l’actualité du président des États-Unis ». Trump a présenté leurs reportages comme une menace pour la sécurité nationale américaine.

Les trois médias ont intenté lundi une action en justice contre Trump et d’autres membres de son administration, affirmant que cette interdiction violait les garanties du premier amendement de la Constitution américaine relatives à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, ainsi que leurs droits à une procédure régulière. Une coalition d’organisations de défense de la liberté de la presse et de dizaines de médias, dont Reuters, a par la suite déposé un mémoire en soutien à ces trois médias.

PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NATIONALE

Kelly a ordonné à l’administration Trump de restituer immédiatement les accréditations de presse des médias concernés et de suspendre l’application de l’interdiction pendant deux semaines. Le juge a rejeté les arguments invoqués par l’administration au titre de la sécurité nationale.

« Le dossier ne contient aucun élément factuel étayant l’argument des défendeurs selon lequel la révocation des accréditations des plaignants protégerait effectivement la sécurité nationale ou que celle-ci serait mise en danger si le tribunal ordonnait leur rétablissement pendant la durée de cette procédure », a écrit Kelly.

Dans un mémoire déposé mardi, le ministère de la Justice a accusé ces médias de menacer la sécurité nationale par leur couverture médiatique, citant des articles sur les stocks de missiles américains, la construction de la salle de bal de la Maison Blanche sous Trump et la fréquentation de la récente convention républicaine des élections de mi-mandat.

Theodore Boutrous, avocat des trois médias, a salué la décision du juge dans un communiqué, déclarant: « Il s’agit d’une décision forte qui défend la liberté de la presse, le respect des procédures régulières et l’État de droit. Nous apprécions grandement la rapidité d’action du tribunal. »

À la suite de l’interdiction prononcée par Trump, d’autres membres du pool de presse de la Maison Blanche, qui partagent leurs ressources pour suivre les déplacements du président américain, ont refusé d’enregistrer ou de diffuser ses événements jusqu’à ce que l’accès soit rétabli pour CNN, MS NOW et Politico, par solidarité avec leurs confrères journalistes.

Ces événements se sont produits alors que Donald Trump s’exprimait aux Nations unies et accueillait le président chinois Xi Jinping à Washington cette semaine, notamment lors d’événements organisés à la Maison Blanche jeudi.

Aucune caméra du pool télévisé n’avait été installée pour l’arrivée de Xi sur la pelouse sud de la Maison Blanche jeudi matin, et FOX News, MS NOW et CNN n’ont pas diffusé en direct la cérémonie d’accueil des deux dirigeants.

TENSIONS AVEC LA PRESSE

Bien que d’autres administrations présidentielles aient eu des démêlés avec la presse, la campagne menée par Trump contre les médias est sans précédent. Bousculant des décennies de tradition, son administration a refusé l’accès élémentaire à de nombreux grands organes de presse, lancé des attaques personnelles contre des journalistes et intenté de multiples poursuites judiciaires contre des organes de presse.

La décision de Kelly est intervenue au lendemain d’un nouveau revers juridique essuyé par Trump.

Mercredi, un juge de l’Iowa a rejeté la plainte déposée en 2024 par Trump contre le journal *Des Moines Register* et la sondeuse J. Ann Selzer. Trump avait poursuivi le *Register*, sa société mère Gannett et Selzer à la suite d’un sondage publié avant l’élection présidentielle américaine de novembre 2024, qui donnait la candidate démocrate Kamala Harris en tête devant lui dans l’Iowa. Trump a accusé le journal et sa sondeuse de longue date d'avoir induit les lecteurs en erreur de manière frauduleuse.

Dans sa décision rendue mercredi, le juge de district de l’Iowa Scott Beattie a estimé que ce sondage relevait de la liberté d’expression protégée par la loi.